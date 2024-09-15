Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии

Суд в Москве продлил арест трем топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. Об этом пишет РИА Новости.

Они проходят фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ.

Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров еще 20 апреля. Под стражу взяли бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц его не стало из-за проблем с сердцем.

По данным суда, подозреваемые завысили стоимость заключенных с Минобороны контрактов через завышение расходов на приготовление питания, однако «качество продукции не соответствовало условиям контракта». Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.

В деле также участвует экс-замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков. Он отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. Источник РИА Новости сообщил, что при Булгакове комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась. Экспертиза признала такие сухпайки запрещенными к использованию.

Подробнее о деле – в материале «Газеты.ru».

Ранее была установлена причастность главы ГК «Пикет» к делу о некачественных бронежилетах.