В силовых структурах заявили о приближении ВС РФ к Днепропетровской области

Российские военные находятся на подходе к Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как заявили собеседники агентства, на ряде участков фронта расстояние до Днепропетровской области от российских позиций не превышает 12 км напрямую.

26 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики, где находится крупный командный и логистический пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволяет взять под огневой контроль трассу снабжения украинских группировок между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

Украинское издание «Страна.ua» писало, что переход Великой Новоселки под контроль российской армии может обвалить весь фронт ВСУ на южном направлении. Это поможет ВС РФ развить наступление на запад в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее стала известна цель «решительного наступления» ВС России в зоне специальной военной операции.