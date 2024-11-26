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В ЕС опасаются притока бывших солдат ВСУ после конфликта

Bloomberg: в Европе боятся притока бывших солдат ВСУ и контрабанды оружия

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Европе опасаются притока бывших солдат ВСУ и контрабанды оружия после завершения конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на европейскую разведку.

»[Разведка] по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки», — говорится в сообщении агентства.

В сентябре издание «Фокус», со ссылкой на военных экспертов и статистику сервиса «Опендатабот», отвечающего за мониторинг госреестров республики, писало, что на Украине с начала СВО были потеряны или похищены более 270 тыс. единиц оружия.

Власти Украины пытаются бороться с проблемой. Например, в июле правительство решило создать координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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