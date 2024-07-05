На Украине решили бороться с незаконным оборотом оружия

Украинское правительство приняло решение создать координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, чьи слова приводит РИА Новости.

«Создан координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему», — заявил украинский парламентарий.

Мельничук добавил, что в настоящее время уже утверждено положение о координационном центре и состав ведомства.

Сообщается также, что правоохранители изъяли у населения Украины в прошлом году более 5,5 тысячи единиц огнестрельного оружия и два миллиона боеприпасов.

Более того, в июне женевская НПО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» в своем докладе заявляла, что на Украине с февраля 2022 года было потеряно или украдено свыше 200 тысяч единиц огнестрельного оружия.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал граждан, которые поднимают тему коррупции в стране.

Ранее в США заявили, что Украину не хотят видеть в НАТО из-за процветающей коррупции в стране.