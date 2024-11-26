В России военного приговорили к лишению свободы за отказ ехать на спецоперацию

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил российского военного к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима в связи с отказом мужчины ехать в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба инстанции, передает РИА Новости.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 Уголовного кодекса РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев», — отмечается в сообщении ведомства.

Было установлено, что военный в присутствии сослуживцев не стал выполнить приказ командира воинской части об убытии в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях, отданный ему в установленном порядке в служебное время.

По данным пресс-службы, мужчина был взят под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован в установленном порядке.

До этого суд приговорил к шести годам колонии военного, ударившего себя топором по голове, чтобы избежать отправки в зону СВО.

Ранее сообщалось об инциденте в Сочи, где чиновница назвала участников СВО мошенниками и поплатилась работой.