В России назвали декларацией о намерениях заявление главы комитета НАТО об ударах по РФ

Слова председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о возможности нанесения превентивных ударов по территории России в целом являются декларацией о намерениях. Об этом РИА Новости заявил директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, капитан первого ранга запаса.

По его словам, применение российской ракеты «Орешник» вызвало активизацию западных политиков и военных, в первую очередь относящихся к «ястребам».

Эксперт отметил, что несмотря на агрессивность слов Бауэра, на самом деле они являются громкой декларацией о намерениях. Но России следует отнестись к ней с полной серьезностью.

Горбачев подчеркнул, что заявление Бауэра напугает часть политиков на Западе и вызовет желание ускорить договорные процессы.

25 ноября Бауэр заявил, что страны — члены НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России на случай, если между альянсом и РФ начнется вооруженный конфликт.

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