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В Эстонии хотят разрешить противопехотные мины

ERR: в Эстонии призвали к выходу из конвенции, запрещающей противопехотные мины

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Депутаты парламента Эстонии начинают обсуждение возможности возвращения к вопросу использования противопехотных мин и потенциального выхода из Оттавской конвенции, которая их запрещает, сообщает телерадиокомпания ERR.

«Члены комиссии Рийгикогу по вопросам обороны полагают, что следует рассмотреть использование противопехотных мин, что в свою очередь предполагает выход из Оттавской конвенции, регулирующей их применение», — говорится в материале.

Член парламентской комиссии по обороне Раймонд Кальюлайд сообщил, что уже предложил своим коллегам провести обсуждение этого вопроса в ближайшее время.

Председатель комиссии Калев Стойческу рассказал, что озадачен этой темой и уже проводил консультации с финскими специалистами. Он также отметил необходимость детального обсуждения с представителями силовых ведомств Эстонии, чтобы прояснить все аспекты этого вопроса.

20 ноября уходящий президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Издание The Washington Post отметило, что в Пентагоне это решение назвали «одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России».

Ранее в Пентагоне умолчали, когда Киев получит новую партию противопехотных мин.

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