В Госдуме напомнили Западу, что Россия способна себя защитить

Главы стран Запада должны понимать, что Россия способна защитить себя, у нее есть для этого инструменты. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он назвал правильным и долгожданным решение по нанесению Россией удара баллистической ракетой «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.

«Тот, кто... начал делать все для наращивания эскалации, в первую очередь [президент США Джо] Байден, его друзья в Европе [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и другие, они должны понимать — Россия себя защитит», — сказал Володин.

По словам парламентария, все депутаты, вне зависимости от партийной принадлежности, понимают, что в случае нанесения ударов по российским городам противника ждет непременный ответ. Володин заявил, что сегодня именно Байден и его союзники в Европе делают все для наращивания эскалации, чтобы у всего мира были проблемы.

Однако действия американского президента вредят прежде всего европейским странам, заключил глава Госдумы.

Ранее Володин напомнил об обещании дать Западу более мощный ответ на атаки вглубь РФ.