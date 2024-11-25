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На Западе рассказали о мрачных перспективах для Украины

ISW: для ВСУ на фронте складывается мрачная перспектива

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В последние недели российские войска продвигались в Донецкой народной республике (ДНР) намного быстрее, чем за весь 2023 год. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Уточняется, что российские военнослужащие смогли взять под контроль с 1 сентября почти втрое больше территорий, чем в 2023 году.

Эксперты отмечают, что линия фронта в республике «становится все более подвижной». Это демонстрирует, что боевые действия «не зашли в тупик», говорится в публикации. ISW подчеркивает, что ВС России воспользовались «уязвимостями» обороны ВСУ и взятием под контроль Угледара.

По мнению экспертов Института изучения войны, достижения российской армии «набирают обороты» и дают «некоторые ощутимые выгоды» в сочетании с сообщениями о нехватке военных у Вооруженных сил Украины. Глава отдела исследований и разведки охранной компании Global Guardian Зев Файнтух считает, что российские войска в скором времени возьмут под контроль Покровск — важнейший узел снабжения украинских войск в Донбассе.

«Если сопоставить накопление этих дополнительных выгод с нехваткой рабочей силы на Украине, то картина для ВСУ, безусловно, несколько мрачная», — сказал он.

Накануне Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о том, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области есть «фиксируемые явные угрозы».

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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