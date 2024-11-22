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В США раскритиковали Пентагон за слишком быстрое принятие на вооружение F-35

Общественники в США критикуют власти за ускоренное принятие на вооружение F-35

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Нина Падалко/РИА Новости

Власти страны, в том числе американское оборонное ведомство, попали под вал критики со стороны общественного Проекта по надзору за правительством (Project On Government Oversight) из-за слишком быстрого принятия на вооружение истребителя пятого поколения F-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз проекта.

«Решение минобороны от марта 2024 года одобрить полномасштабное производство F-35 противоречит многочисленным недостаткам, указанным в отчете об эксплуатационных испытаниях и оценке, опубликованном в феврале», — указано в релизе.

В документе, представленном на сайте организации, указано большое количество ссылок на несоответствие созданным истребителям F-35 требованиям безопасности, надежности, точности стрельбы и ремонтопригодности.

Общественники осуждают конгресс США за поспешность в принятии недоработанного истребителя на вооружение.

До этого рассекреченный отчет Пентагона о комплексных испытаниях самолета F-35 компании Lockheed Martin Corp., который является самой дорогой системой вооружений в Соединенных Штатах, указал на то, что шесть лет боевых испытаний были осложнены проблемами с обслуживанием, надежностью, неточностью огня и нерешенными вопросами в области киберзащиты.

Ранее Британия подняла в воздух истребители из-за пролета российского военного самолета.

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