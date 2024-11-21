Самое дорогое вооружение США оказалось ненадежным

Рассекреченный отчет Пентагона о комплексных испытаниях самолета F-35 компании Lockheed Martin Corp., который является самой дорогой системой вооружений в Соединенных Штатах, указывает на то, что шесть лет боевых испытаний были осложнены проблемами с обслуживанием, надежностью, неточностью огня и нерешенными вопросами в области киберзащиты. Об этом пишет Bloomberg.

Директор по эксплуатационным испытаниям и оценке отметил, что общая надежность, ремонтопригодность и доступность флота самолетов США по-прежнему не соответствуют ожиданиям. Это сказано в отредактированной версии февральского отчета, который был получен Вашингтонским проектом по государственному надзору в рамках Закона о свободе информации.

Отметим, что в конце октября журналист The National Interest Питер Сучиу пришел к выводу о том, что израильский истребитель F-35 американского производства одержит победу над иранским Су-57 российского производства в случае гипотетического сражения.

Оба самолета относятся к истребителям пятого поколения. По мнению Сучиу, проигрыш произведенного в РФ самолета в случае его использования Ираном может быть связан с отсутствием у летчиков из этой страны достаточного опыта управления истребителями пятого поколения, который имеется у израильских и американских пилотов.

Ранее Британия подняла в воздух истребители из-за пролета российского военного самолета.