В НАТО заявили о превосходстве России над США из-за «Орешника»

Новейшие баллистические ракеты средней дальности «Орешник» изменили баланс сил в мире в пользу России, так как США не обладают подобным оружием, считает бывший советник НАТО полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале Dialogue Works.

По его словам, американская сторона испытывает проблемы с разработкой собственного гиперзвукового оружия. Это означает сдвиг в стратегическом балансе между Востоком и Западом.

Бо добавил, что благодаря созданию «Орешника» российская сторона оспаривает «предполагаемое превосходство Запада» и демонстрирует технологическое преимущество перед ним.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали удар «Орешником» предупреждением для западных политиков.