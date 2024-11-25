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Россия передала ОЗХО доказательства использования отравляющих веществ в Судже

РФ передала ОЗХО доказательства использования ВСУ отравляющих веществ в Судже

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Yves Herman/Reuters

Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства использования Украиной отравляющих веществ в Судже. Об этом сообщил глава делегации РФ Кирилл Лысогорский, передает ТАСС.

«Сегодня мною передана очередная нота, в которой отражены результаты исследований образцов крови и веществ, примененных украинскими вооруженными силами в городе Судже. <...>, — сказал он.

Лысогорский отметил, что анализ веществ, проведенный российской стороной, указывает на содержание там фосгена.

В переданных Россией материалах также говорится об использовании Украиной иностранных боеприпасов 155-го калибра кассетного исполнения.

25 ноября стало известно, что более 30 нот были переданы ОЗХО в качестве доказательства применения Украиной запрещенных химических веществ.

По словам Лысогорского, Украина «продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками» против российских Вооруженных сил, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне СВО.

Ранее Украину уличили в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

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