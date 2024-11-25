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Нанесший не менее 58 ударов ножом дочери россиянин отправился на СВО

Обвиняемый в убийстве дочери житель Петербурга отправился на СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отправился житель Санкт-Петербурга, который обвиняется в убийстве дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным следствия, убийство произошло в начале сентября. Тогда в полицию пожаловались на мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения хватался за острые предметы. После приезда по адресу правоохранители нашли в квартире обвиняемого тело его 18-летней дочери, на теле которой было не менее 58 ножевых ран.

11 сентября мужчину арестовали на два месяца.

Авторы канала обратили внимание, что 19 ноября в социальных сетях обвиняемого появились новые фотографии. На кадрах он одет в военную форму и стоит в окружении сослуживцев.

22 ноября стало известно, что в ближайший месяц отправится в зону СВО военнослужащий Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет колонии строгого режима за пожар в клубе «Полигон» в Костроме. В результате инцидента погибло 13 человек, еще девять получили травмы.

Ранее пенсионеру предложили отправиться на СВО из-за кражи денег.

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