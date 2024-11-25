В МИД допустили, что базы США могут стать целью РФ в случае конфликта

Военные базы США в Европе, в том числе те, на которых размещено тактическое ядерное оружие, могут стать законной целью России в случае начала конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Замглавы внешнеполитического ведомства обратил внимание, что перечень военных целей всегда относится к категории наиболее засекреченных элементов. Ответственные за данный вопрос лица понимают, какие объекты будут отнесены к приоритетным задачам, отметил замминистра.

«И элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, станут ли базы США в Европе целью России в случае конфликта.

В октябре Рябков заявил, что основы для переговоров между Россией и Соединенными Штатами по стратегической стабильности на сегодняшний день нет из-за враждебной политики Вашингтона.

Ранее в МИД РФ предупредили о возможном прямом столкновении Запада и России.