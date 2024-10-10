В МИД РФ предупредили о возможном прямом столкновении Запада и России

Потакание Соединенными Штатами разрушительным фантазиям Украины чревато скатыванием Запада к полномасштабному конфликту с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

«Политика Вашингтона с точки зрения потакания самым разрушительным, далеко идущим замыслам и фантазиям Киева, она по большому счету лежит в основе того острейшего кризиса, чреватого высокими рисками и опасностью скатывания к всеохватывающему конфликту России с историческим Западом», — заявил дипломат.

До этого Рябков сказал, что основы для переговоров между Россией и Соединенными штатами по стратегической стабильности на сегодняшний день нет из-за враждебной политики Вашингтона. По его словам, вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, но Москва предостерегает от эскалации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что деструктивная политика Запада грозит прямым военным столкновением ядерных держав, серьезно повысился уровень ядерной опасности.

Ранее Рябков анонсировал новую встречу «ядерной пятерки».