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В МИД РФ заявили о невозможности переговоров с США

Рябков: сейчас нет основы для переговоров с США по стратегической стабильности

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Основы для переговоров между Россией и Соединенными штатами по стратегической стабильности на сегодняшний день нет из-за враждебной политики Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает РИА Новости.

«Сейчас уже для нас отсутствует какая-либо возможность, перспектива и основа для ведения таких переговоров с учетом глубоко враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии, которой придерживаются США и их союзники в Европе», — сказал дипломат, подчеркнув, что переговоров не будет до тех пор, пока не произойдут изменения по этой линии.

Рябков также заявил, что в ближайшее время в Соединенных Штатах состоится новая встреча представителей стран, входящих в так называемую «ядерную пятерку» — это государства, обладающие ядерным оружием в соответствии с договором о его нераспространении.

Дипломат подчеркнул, что если США возобновят ядерные испытания, Россия быстро ответит зеркально.

Ранее Рябков оценил вероятность вооруженного столкновения с США.

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