В Минобороны сообщили, что ВС РФ сбили восемь баллистических ракет

Министерство обороны России сообщило в сводке за сутки, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты восемь баллистических ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также были уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что украинские военные ударили ракетами ATACMS по Курской области в ночь на понедельник, 25 ноября. По его данным, всего сегодня ночью средствами ПВО Минобороны РФ были сбиты семь ATACMS и пять беспилотников. Целью новой атаки Вооруженных сил Украины дальнобойными американскими ракетами ATACMS по территории РФ мог стать расположенный в Курской области аэродром. Об этом написал Telegram-канал Flightbomber. По его данным, на аэродроме не базировалась авиация.

Ранее во Франции признали, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле».