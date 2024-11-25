Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили, что ВС РФ сбили восемь баллистических ракет

МО РФ: средства ПВО сбили восемь баллистических ракет ВСУ

close
AP

Министерство обороны России сообщило в сводке за сутки, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты восемь баллистических ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также были уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что украинские военные ударили ракетами ATACMS по Курской области в ночь на понедельник, 25 ноября. По его данным, всего сегодня ночью средствами ПВО Минобороны РФ были сбиты семь ATACMS и пять беспилотников. Целью новой атаки Вооруженных сил Украины дальнобойными американскими ракетами ATACMS по территории РФ мог стать расположенный в Курской области аэродром. Об этом написал Telegram-канал Flightbomber. По его данным, на аэродроме не базировалась авиация.

Ранее во Франции признали, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами