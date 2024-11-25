Названа вероятная цель новой атаки ATACMS по Курской области

Целью новой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными американскими ракетами ATACMS по территории РФ мог стать расположенный в Курской области аэродром. Об этом пишет Telegram-канал Flightbomber.

«Куда били и каких целей хотели достичь не особо понятно, ибо авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь ракет, при этом семь из них были «отработаны» российской стороной. Сообщается, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) противодействовали такому количеству целей.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что украинские военные ударили ракетами ATACMS по Курской области в ночь на понедельник, 25 ноября. По его данным, всего сегодня ночью средствами ПВО Минобороны РФ были сбиты 7 ATACMS и 5 беспилотников.

Ранее во Франции признали, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле».