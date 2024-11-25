Кадыров рассказал подробности о бойце «Ахмата» «Хохле»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал интервью с командиром спецназа «Ахмат» с позывным «Хохол». Ролик размещен в Telegram-канале Кадырова.

Сообщается, что военнослужащий начал сомневаться в оправданности политики Киева после обстрела детского пляжа в ДНР, а в 2022 году решил отправиться на фронт добровольцем на СВО и прошел подготовку в Российском университете спецназа.

«Сейчас «Хохол» командует одним из самых эффективных и боеспособных отрядов спецназа «АХМАТ» на линии фронта. Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта», — говорится в сообщении пресс-службы Кадырова.

До этого Кадыров показал кадры спецназовцев «Ахмата» с позывными «Хохол» и «кореец Дима». По словам Кадырова, уроженец Сахалина «кореец Дима» может быть причастен к распространению «слухов о северокорейских добровольцах» в зоне СВО.

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