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В Раде заявили, что значительная часть граждан потеряет право на бронь

Депутат Кицак: значительная часть граждан Украины потеряет право на бронь

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Maksym Kishka/Reuters

Значительная часть населения Украины потеряет право на бронь от мобилизации из-за новых правил, введенных кабинетом министров. Об этом заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак в эфире телеканала «Киев 24», передает РИА Новости.

По его словам, для сохранения брони от мобилизации гражданин должен работать на предприятии, которое входит в перечень критически важных, а также иметь зарплату, соответствующую определенной величине. При этом работник должен быть трудоустроен до 18 мая текущего года. Депутат отметил, что при более позднем оформлении трудового договора человек потеряет бронь 28 февраля.

Кицак добавил, что в последнее время число сотрудников предприятий, имеющих бронь от мобилизации, увеличилось с 900 тыс. человек до 1,6 млн. человек.

«Значительная часть из них потеряет бронь», — заявил депутат.

До этого стало известно, что все отсрочки от мобилизации, которые были ранее выданы минэкономики Украины через единое приложение электронного документооборота «Дия», прекращают действовать с 28 февраля 2025 года. Сообщалось, что выданные ранее отсрочки могут быть аннулированы до окончания их действия, если предприятие не производит товары или не выполняет работы для армии или лишается статуса критически важного.

Ранее стала известна доля принудительно мобилизованных в ВСУ.

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