Жительница Селидова рассказала, что украинские власти бросили мирных жителей на произвол судьбы

Жительница Селидова Мария Крючкова рассказала РИА Новости, что украинские власти бросили местных жителей на произвол «боевиков».

По словам женщины, они даже запрещали жителям толпиться у родника, куда они ходили за водой, угрожая взорвать людей.

«Никого (из властей. — «Газета.Ru») не было. Все повыезжали. Нас бросили. Сказали, что в Селидово нет жителей», — поделилась Крючкова.

Женщина уточнила, что только в ее микрорайоне Солнечный оставалось около 600 человек. Люди были брошены на произвол судьбы, к ним не подвозили хлеб или гуманитарную помощь.

До этого ТАСС сообщало, что украинские военные заминировали колодцы и скважины при отступлении из Селидова. Источник в силовых структурах добавил, что работа по разминированию местности займет несколько месяцев. Для минирования ВСУ применяли западные мины и самодельные взрывные устройства.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.