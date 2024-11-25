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Жительница Селидова рассказала, что украинские власти бросили мирных жителей на произвол судьбы

РИА: украинские власти оставили жителей Селидова без помощи

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Evgeniy Maloletka/AP

Жительница Селидова Мария Крючкова рассказала РИА Новости, что украинские власти бросили местных жителей на произвол «боевиков».

По словам женщины, они даже запрещали жителям толпиться у родника, куда они ходили за водой, угрожая взорвать людей.

«Никого (из властей. — «Газета.Ru») не было. Все повыезжали. Нас бросили. Сказали, что в Селидово нет жителей», — поделилась Крючкова.

Женщина уточнила, что только в ее микрорайоне Солнечный оставалось около 600 человек. Люди были брошены на произвол судьбы, к ним не подвозили хлеб или гуманитарную помощь.

До этого ТАСС сообщало, что украинские военные заминировали колодцы и скважины при отступлении из Селидова. Источник в силовых структурах добавил, что работа по разминированию местности займет несколько месяцев. Для минирования ВСУ применяли западные мины и самодельные взрывные устройства.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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