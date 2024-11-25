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ВСУ заминировали объекты инфраструктуры при отступлении из Селидова

ТАСС: ВСУ заминировали в Селидово колодцы и скважины

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Maksym Kishka/Reuters

Украинские военные заминировали колодцы и скважины при отступлении из Селидова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«При бегстве из Селидова ВСУ традиционно минировали все на своем пути. В основном это были дома, в которых они квартировались. Кроме того, минировалась местная инфраструктура, включая колодцы и подходы к скважинам», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что работа по разминированию местности займет несколько месяцев. Для минирования ВСУ применяли западные мины и самодельные взрывные устройства.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что российские десантники взяли под контроль село Дарьино в Суджанском районе Курской области.

Также Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщал, что ВСУ пять раз атаковали Донецкую народную республику в течение суток.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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