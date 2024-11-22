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Суд заочно арестовал грузинского наемника за преступления в Курской области

Суд заочно арестовал наемника из Грузии Бибичадзе за теракт под Курском

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд заочно заключил под стражу наемника из Грузии Алекси Бибичадзе по обвинению в совершении теракта и других преступлений, в том числе ликвидации чиновников, на территории Курской области России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного военного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, Бибичадзе незаконно проник на территорию российского региона и совершил преступления «по мотивам политической и идеологической ненависти».

По ходатайству следователя суд избрал грузинскому гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что российский суд заочно заключил под стражу американского наемника Роберта Вертмана, который, по версии следствия, воевал на стороне украинских войск в Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что с начала ноября ВСУ потеряли в Курской области более 200 иностранных наемников.

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