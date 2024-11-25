В небе над Белгородской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО, уточнили в ведомстве.

Утром 25 ноября сообщалось, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» отразила атаку беспилотника ВСУ. Противник планировал уничтожить запас зерновых культур в Макеевке в ДНР.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 25 ноября военные сбили в небе над регионами России 23 украинских беспилотников. Информации о повреждениях инфраструктуры в регионах, а также о пострадавших министерство не предоставило.

Ранее появилось видео падения беспилотника под Калугой.