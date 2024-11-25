В крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре начались бои

В крупнейшем укрепрайоне украинских войск в Часовом Яре начались бои, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, речь идет об огнеупорном заводе в Часовом Яре.

«На территории огнеупорного завода в Часовом Яре идут бои <...> Сейчас штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи», — поделился источник.

Отмечается, что российские военные сильно усложнили логистику ВСУ с помощью ударов по трассам и второстепенным дорогам.

До этого эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Николай Новик говорил, что взятие Часова Яра российской армией даст возможность ВС РФ бить дальнобойной артиллерией по Краматорску, Славянску и Дружковке.

По его словам, взятие Часова Яра под контроль России позволит ВС РФ увеличить спектр охвата атак украинских позиций беспилотниками и радиус действия российских дронов.

Ранее Кадыров рассказал об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита в Часове Яре.