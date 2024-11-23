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Стало известно о преимуществах России после взятия Часова Яра

Аналитик Новик: взятие Часова Яра позволит ВС России бить по Краматорску

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Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие Часова Яра российской армией даст возможность ВС РФ бить дальнобойной артиллерией по Краматорску, Славянску и Дружковке. Об этом в беседе с ТАСС заявил эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Николай Новик.

«Господствующие в районе географические высоты, на которых расположен Часов Яр, в этой части ДНР крайне важны. Освобождение города даст возможность доставать дальнобойной артиллерией и РСЗО до Дружковки, Славянска и Краматорска», — подчеркнул он.

По словам эксперта, взятие Часова Яра под контроль России позволит ВС РФ увеличить спектр охвата атак украинских позиций беспилотниками и радиус действия российских дронов.

До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины решило перебросить элитные части в Часов Яр.

По словам источника ТАСС, средства объективного контроля зафиксировали переброску резервов противника в Часов Яр. Позже появились данные, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ. Источник отметил, что сейчас украинское командование пытается заводить «элитников» малыми группами в промзону огнеупорного завода. Он предположил, что вероятно, противник хочет усилить оборону опорного пункта.

Ранее Кадыров рассказал об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита в Часове Яре.

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Операция на Украине
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