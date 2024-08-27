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На Украине сообщили о первых испытаниях собственной баллистической ракеты

Зеленский: Украина провела испытания собственной баллистической ракеты

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона, заявил, что Киев провел первые испытания собственной баллистической ракеты.

«Были позитивные испытания первой украинской баллистической ракеты», — сказал он.

Глава государства добавил, что не может раскрыть больше деталей.

Баллистические ракеты могут обладать дальностью полета от сотен до тысяч километров. Кроме этого, они являются сложными целями для систем противовоздушной обороны.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. В минобороны Украины пообещали ответить на нее.

Ранее в Госдуме анонсировали продолжение «ударов возмездия» по Украине.

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