На Украине заявили о наличии вооружений своего производства дальностью 1,5 тысячи км

У Киева есть беспилотники и ракеты собственного производства дальностью 1,5 тысячи км. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Ведущая CNN попросила его рассказать об оружии дальнего радиуса действия, которое используется для ударов по инфраструктуре России.

«У нас есть дроны, ракеты дальностью 1,5 тысячи километров... И вы видели, что они эффективны», — сказал в ответ Камышин.

Министр также заявил, что оборонная промышленность испытывает нехватку финансирования, чтобы производить вооружения в желаемых объемах.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попросил страны Запада ускорить поставки оружия Киеву. Он отметил, что «особенно обращается сейчас» к США, Великобритании и Франции.

Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Запад подтвердил только половину объема запрошенной Украиной финансовой помощи на 2025 год.

Ранее в России назвали главных поставщиков оружия Украине.