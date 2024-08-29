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В РФ усомнились в самостоятельной разработке Украиной баллистической ракеты

Полковник Матвийчук усомнился в разработке Украиной новой баллистической ракеты

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Информация о самостоятельной разработке Киевом новой баллистической ракеты не внушает доверия. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, возможное появление у Украины собственного дальнобойного оружия вызывает тревогу. Специалист уточнил, что в таком случае под удар могут попасть мирные жители и объекты на территории РФ.

В то же время Матвийчук отметил, что не верит, что новая баллистическая ракета — полностью украинская.

«Я думаю, эта ракета передана из США или из Великобритании, которая уже поступила на вооружение и, конечно же, она может быть применена против наших войск уже как украинская ракета, чтобы не привлекать внимания к участию англосаксов в этой бойне», — добавил он.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с журналистами, в ходе которой заявил о проведении в стране первых испытаний новой баллистической ракеты. Как сказал глава государства, эксперимент оказался «позитивным». Но другие подробности он раскрывать не стал.

Позже данную информацию прокомментировал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Он отметил, что дальность действия новой баллистической ракеты Киева составит от 600 до 700 км.

Ранее в Государственной думе РФ оценили возможность снятия западными странами ограничений на применение их оружия Украиной.

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