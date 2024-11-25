Мощный удар нанесен по зданию в Харькове

Мощный удар нанесен в Харькове по зданию, где, по предварительным данным, располагался штаб батальона «Кракен». Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет зафиксирован в паре кварталов от метро «Университет». Там находятся два административных здания, где подполье несколько раз фиксировало большое скопление военных машин, в том числе бронированные «мерседесы» одной североамериканской страны и машин «Кракена», рассказал Лебедев.

По его словам, после взрыва на место отправили более десятка карет скорой помощи, в том числе военных.

Также в начале ноября сообщалось, что российские войска нанесли удар по зданию полиции в Харькове, где располагалась база «Кракена», а также штаб военкомата. Появились кадры с последствиями прилета. Здание главного управления полиции было полностью уничтожено двумя российскими ракетами.

Ранее ВС России нанесли удар по военной базе ВСУ в Харьковской области.