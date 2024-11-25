Украинские военкоры сообщили о продвижении ВС РФ в двух местах

Украинские военкоры сообщили о продвижении ВС РФ на Покровском и Кураховском направлениях в нескольких местах. Об этом сообщает украинский портал Deep State.

Сообщалось о продвижении российских войск как на востоке Курахово, так и по северному берегу Кураховского водохранилища и к югу от Курахово. По словам украинских военкоров, Вооруженные силы Украины постепенно выходят из «кармана» к югу от Курахово параллельно с продвижением ВС РФ в этом направлении. Кроме того, сообщается о наступлении ВС РФ в сторону Лозовой на Купянском направлении.

До этого сообщалось, что ВСУ попали в «огневой мешок» под Курахово в ДНР.

Сообщается, что «мешок» возник южнее Курахово, в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка, а в самом городе идут позиционные бои. По словам Рогова, из Ильинки силы ВСУ полностью выбиты, в Романовке продолжаются бои, а в Елизаветовке недавно началась зачистка западной части села.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, в 2022 году его население составляло 18 тыс. человек. Взятие населенного пункта позволит ВС РФ выйти на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее солдат ВСУ Волошин рассказал, что попал в плен под Курахово через неделю после учебки.