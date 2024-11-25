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Силы ПВО сбили 7 украинских ракет и 7 БПЛА над Курской областью

Губернатор Смирнов: семь ракет и семь БПЛА сбиты ночью над Курской областью

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Евгений Биятов/РИА Новости

Семь ракет и семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью над Курской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.

«Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО», — отметил губернатор.

Он напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя.

В ночь на понедельник, 25 ноября, ракетную опасность объявили на территории Суземского и Карачевского районов Брянской области. В ГУ МЧС РФ по региону призвали жителей региона по возможности не выходить из дома и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, посоветовали зайти в ближайшее укрытие.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны России сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Белгородской областью.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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