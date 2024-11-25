Ракетная опасность объявлена в двух районах Брянской области

Ракетную опасность объявили на территории Суземского и Карачевского районов Брянской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.

«Ракетная опасность! Запущена система оповещения», — отметили в сообщении.

В ведомстве призвали жителей региона по возможности не выходить из дома и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, посоветовали зайти в ближайшее укрытие.

Ракетная опасность была объявлена на территории районов в 0:06 мск, ее отменили через 12 минут.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны России сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что ликвидировали два украинских дрона самолетного типа.

До этого российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.