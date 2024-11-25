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Под Калугой ликвидировали возгорание на предприятии после атаки дронов

Шапша сообщил о ликвидации возгорания на промышленном предприятии под Калугой

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Сергей Аверин/РИА Новости

На окраине Калуги потушили пожар на территории промышленного предприятия после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Возгорание на территории промышленного предприятия ликвидировано», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:29 по московскому времени.

Губернатор отметил, что подразделения противовоздушной обороны за ночь уничтожили в небе над Калужской областью восемь дронов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, уточнил Шапша.

Глава региона поблагодарил спасателей и представителей оперативных служб за работу.

О пожаре на территории предприятия стало известно в 2:04. По данным губернатора, возгорание возникло на месте падения обломков БПЛА.

16 ноября Шапша заявлял, что украинский беспилотник повредил несколько домов в городе Людиново Калужской области. По предварительной информации, были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и автотранспортные средства. Никто не пострадал, серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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