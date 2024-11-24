Минобороны показало кадры ударов Ми-28 по ВСУ в курском приграничье

Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ликвидировал личный состав и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, удар по силам противника был нанесен по координатам наводчика.

«После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов) противника», — отметили в министерстве.

К публикации ведомства прикреплено видео, на котором видно, как летчик садится в кабину вертолета, после чего Ми-28НМ поднимается в воздух и выпускает несколько ракет.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в ВС РФ рассказали, как противостоят воздушным таранам дронов ВСУ в Курской области.