Российская армия, продвинувшись к населенному пункту Великая Новоселка в Донецкой народной республике, установила контроль примерно над восьмью квадратными километрами территории. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, российские войска, наступая в предместьях к востоку от Великой Новоселки, за сутки заняли около восьми квадратных километров.

25 ноября Рогов сообщил, что российские бойцы выбили украинские вооруженные формирования из села Елизаветовка в Донецкой народной республике.

23 ноября сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские войска из села Берестки, которое находится на берегу Кураховского водохранилища севернее города Курахово в Донецкой народной республики.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.