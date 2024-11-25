Проблемы Украины усугубляются из-за нехватки кадров для ведения боевых действий, пишет The Economist.

Журнал утверждает, что уже давно нет желающих пополнить ряды ВСУ, а план по мобилизации выполнен примерно на две трети от целевого показателя. Один высокопоставленный украинский чиновник признался, что обеспокоен тем, что к весне ситуация может стать непоправимой.

Согласно статье, другая проблема заключается в качестве новобранцев. По словам командира батальона 65-й бригады с позывным «Лес», большинство из них слишком старые и немотивированные, чтобы быть полезными.

«Мне отправляют ребят, которым за 50, со справками врачей, в которых говорится, что они слишком больны, чтобы служить», — сообщил военный.

Он добавил, что иногда ему кажется, что он управляет детсадом, а не боевым подразделением.

Одним из героев материала стал 51-летний Григорий из Полтавской области, которого призвали в армию, хотя у него зрение минус девять. Он рассказал, что не ожидал мобилизации. В армии ему тяжело попадать в цель и перемещаться в бронежилете.

Ранее стала известна цель «решительного наступления» ВС России в зоне СВО.