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В Тульской области объявлена опасность атаки дронов

Министерство региональной безопасности предупредило о БПЛА в Тульской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Министерство региональной безопасности Тульской области сообщило в своем Telegram-канале об опасности атаки беспилотников.

В ведомстве призвали жителей быть бдительными и указали телефоны экстренных служб.

В 0:27 такое же предупреждение разместил в соцсетях губернатор Курской области Алексей Смирнов. По его словам, подразделения противовоздушной обороны готовы отразить возможную атаку украинских дронов. А на территории Суземского и Карачевского районов Брянской области в ночь на 25 ноября на 12 минут объявляли ракетную опасность. Жителей призвали не выходить из дома и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, посоветовали зайти в ближайшее укрытие. Позднее стало известно, что над регионом сбили шесть беспилотников. Власти уточнили, что никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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