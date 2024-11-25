В Орловской области отменили ракетную опасность

На территории Орловской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 0:21 по московскому времени.

Об угрозе ракетного удара Клычков предупреждал в 0:09.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».