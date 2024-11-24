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Российская авиация обратила в бег бойцов ВСУ под Темировкой

Рогов: авиация РФ мощно ударила по военным ВСУ под Темировкой, вынудив их бежать

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российская авиация провела масштабный авиаудар по сосредоточению украинских войск вблизи села Темировка в Запорожской области, что вынудило противника срочно покинуть свои позиции в этом районе. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Не менее шести фугасных авиационных бомб прилетело по позициям, укрепрайонам и местам хранения техники и боеприпасов в районе сел Темировка и Зеленое Поле на стыке Запорожской области и ДНР по дороге от Великой Новоселки до Гуляйполя», — отметил Рогов.

По его словам, противник понес значительные потери. В результате удара произошло множество детонаций, что привело к спешной эвакуации украинских военнослужащих.

Сегодня Минобороны сообщило, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ в зоне спецоперации. Также российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Ранее российская авиация уничтожила разведроту ВСУ в Купянске.

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Операция на Украине
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