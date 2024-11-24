На Украине сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы раздались в Харькове. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

По его информации, взрывы могли произойти за пределами города.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в девяти регионах страны: Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Вечером 24 ноября украинские издания «Страна.ua» и «Главком» сообщили, что в Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

По данным последнего издания, в украинской столице работает система противовоздушной обороны (ПВО). Это информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.