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На Украине усомнились, что США предоставят противоракетную систему THAAD

«Фокус.ua»: Украина вряд ли получит от США систему противоракетной обороны THAAD

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army.mil

Запрос Украины на получение противоракетной системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), производимой компанией Lockheed Martin, вряд ли будет удовлетворен. Об этом сообщает украинское издание «Фокус.ua» со ссылкой на свои источники.

Представитель Министерства иностранных дел Украины сообщил, что Киев может обратиться за THAAD после удара российской новой баллистической ракеты «Орешник» по объекту в Днепре.

Однако издание подчеркивает, что обращение по поводу этой системы уже имело место в декабре прошлого года, при этом Вашингтон не предоставил Украине запрашиваемое оборудование.

Среди причин, по которым США, скорее всего, откажут в удовлетворении данного запроса, журналисты «Фокуса» указывают высокую стоимость THAAD, составляющую около $3 млрд. Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак допускает возможность временного предоставления THAAD Киеву, однако акцентирует внимание на значительном риске уничтожения этой системы.

«Украинским военным специалистам придется проходить курс обучения как минимум несколько месяцев для использования нового оборудования. А вдруг россияне уничтожат или повредят эту систему, как было не раз c ЗРК Patriot? Все же 3 миллиарда долларов — не малые деньги, в три раза больше цены установки Patriot», — отметил специалист, добавив, что стоимость одного выстрела THAAD может доходить до $20 млн.

На днях Bloomberg писало, что Украина может запросить у США противоракетный комплекс THAAD для якобы возможного «противодействия» российским ракетам «Орешник».

Ранее Медведев предупредил Европу, что бомбоубежища не спасут от «Орешника».

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