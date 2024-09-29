В ВС РФ рассказали, как противостоят воздушным таранам дронов ВСУ в Курской области

В Курской области солдаты ВСУ пытаются сбивать российские разведдроны «Скат» воздушными таранами FPV-дронов (от англ. First Person View/вид от первого лица, видео с камеры дрона в режиме реального времени транслируется на монитор, очки или шлем пилота), рассказал ТАСС оператор «Ската» отряда «Буревестник» Добровольческого корпуса с позывным Кент.

Он отметил, что не может раскрыть способ, каким ВС РФ противостоят воздушным таранам вражеских БПЛА, потому что это «фишка» его подразделения.

«Мы по своим секретным методам уходим от них», — сказал Кент.

Он добавил, что в Курской области ВСУ не так хорошо технически оснащены, как на Артемовском направлении. Кроме того, они более открыто маневрируют и не успели замаскировать свои позиции, из-за чего их проще обнаружить.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

«Скат» — разведывательный и ударный беспилотный летательный аппарат. По мнению специалистов, он призван восполнить отсутствие в составе беспилотной авиации России тяжелых стратегических аппаратов. «Скат» может находиться в воздухе продолжительное время, передавать разведданные и наносить точечные удары по противнику.

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