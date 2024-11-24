Спасатели обезвредили в Курской области суббоеприпасы ракеты HIMARS

Спасатели МЧС России обезвредили в Курской области 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство. Об этом говорится в Telegram-канале российского министерства.

Отмечается, что сводный отряд специалистов МЧС обследовал территорию в районе 5 000 квадратов. В лесу в приграничье был найден 51 суббоеприпас ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, сброшенное беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Основная задача – обеспечить безопасную жизнедеятельность курян и очистить территории сел от взрывоопасных предметов», — заявили в ведомстве.

Всего с августа текущего года, когда ВСУ начали операцию в Курской области, пиротехники российского МЧС обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов.

19 ноября сообщалось, что саперы МЧС обезвредили боеголовку украинской ракеты «Нептун» в Курской области. Противокорабельная ракета была запущена ВСУ и уничтожена специалистами МЧС России на месте.

Ранее спасатели МЧС уничтожили в лесу Севастополя западные суббоеприпасы.