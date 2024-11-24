В ДНР нашли тела расстрелянных ВСУ мирных жителей

В Селидове в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили тела более десяти мирных жителей, которые были расстреляны военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

«Пока насчитали более десяти тел мирных жителей. Давность гибели от пяти недель и более», — сказал собеседник.

По его словам, у большинства тел зафиксированы огнестрельные ранения от оружия разного калибра. На некоторых погибших найдены следы пыток.

Накануне беженец из Селидово рассказал, что военнослужащие украинской армии без разрешения жильцов занимали жилые квартиры и дома в Селидово, выгоняя владельцев.

До этого военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Центр» разминировали основной путь из Донецка в Селидово, расположенный на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Ранее житель Селидово рассказал об эвакуации детей Украиной «под дулом автомата».