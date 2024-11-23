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Марочко рассказал о действиях ВСУ в районе Купянска

Марочко: ВСУ безуспешно контратакуют в районе Купянска Харьковской области

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно контратакуют в районе Купянска Харьковской области, пытаясь остановить продвижение российских войск в этом стратегически важном городе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, на данный момент дополнительные силы и средства ВСУ переброшены в район Кучеровки, которые должны отрезать российские войска и не дать соединиться, поскольку есть предпосылки к тому, что между Петропавловкой и Купянском ВС РФ выровняют линию обороны.

«И противник делает все возможное, чтобы данная задача нами не была осуществлена», — рассказал Марочко.

По словам военного эксперта, у ВСУ не получается остановить продвижение российской армии на запад.

До этого военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Купянск в Харьковской области остается самой напряженной точкой на карте боевых действий.

Ранее Путин описал ситуацию на фронте в районе Часова Яра.

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