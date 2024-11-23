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Артиллеристы «Запада» в считанные минуты уничтожили танк ВСУ под Купянском

Минобороны: артиллеристы «Запада» уничтожили танк ВСУ на Купянском участке

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Станислав Красильников/РИА Новости

На Купянском участке линии боевого соприкосновения подразделения мотострелковой бригады танковой армии группировки «Запад» ликвидировали танк, блиндажи и силы ВСУ. Об этом пишет Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, личный состав и техника противника были обнаружены при помощи разведывательных БПЛА.

«Расчетами гаубиц Д-30 на расстоянии до 10 километров в считанные минуты все цели были уничтожены», — заявили в Минобороны.

Там отметили, что действия российских артиллеристов помогли пехоте занять более выгодные рубежи.

Командир расчета рассказал, что гаубицы Д-30 — универсальное средство для поражения подразделений ВСУ. По его словам, «враг трепещет» благодаря российским наводчикам, слаженности действий и ответственности ВС РФ.

Минобороны также заявило, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки российских войск «Восток» до 160 военнослужащих, танк Т-64, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину MaxxPro, самоходную артиллерийскую установку Caesar, гаубицу М198, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и восемь автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ.

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