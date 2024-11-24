В Херсоне произошли взрывы

В городе Херсон, находящемся в настоящее время под контролем Киева, произошли взрывы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Общественное».

Подробности произошедшего не уточняются.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Херсонской области не объявлялась воздушная тревога.

Накануне издание «Страна» сообщило, что взрывы произошли в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Другие подробности произошедшего журналисты не привели.

22 ноября в Днепре (Днепропетровск) произошел взрыв. По данным Воздушных сил Украины, на город «летела скоростная цель».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве за ночь взорвались два трансформатора.