В Днепре произошел взрыв

В Днепре (Днепропетровск) произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«По данным Воздушных сил, на город летела скоростная цель», — отмечается в публикации.

До этого издание сообщало о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины.

Одновременно взрывы раздались в Киеве. С начала суток взрывы дважды слышали и в Киевской области. В СМИ также сообщали о взрывах в жилом микрорайоне города Сумы, где, по последним данным, пострадали 12 человек.

Воздушная тревога продолжает действовать в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о серии взрывов в Харьковской области.